【ラッピング不可】 ロングワンピース 今季新作 ワンピース おしゃれbo Vネック Aライン ロングワンピース

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※サイズは人の手によって測っているため、実寸は商品によって（2?3 cm前後）に誤差が生じる場合がございますので、予めご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます ＾＾＊■【キーワード】ワンピース ワンピ ロングワンピ ロングワンピース レディース チュニック マキシ丈 Vネック Aライン 長袖 ゆったり おしゃれ きれいめ 体型カバー レディース 通勤 着痩せ 可愛い おしゃれ カジュアル お洒落 キレイめ 秋冬新作 20代 30代 40代 50代★素材：ポリエステル ★カラー：（写真参考）※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。★サイズ：（単位cm）F: バスト94 肩幅39 着丈124※サイズは人の手によって測っているため、実寸は商品によって（2?3 cm前後）に誤差が生じる場合がございますので、予めご了承くださいませ。

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