Kujaku by Takuma Nishizaka

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クジャク 商品の状態 未使用に近い

Kujaku by Takuma Nishizaka税込価格 ¥61,600MADE IN JAPANサイズ 2ウエスト82 渡り幅38 裾幅34 股上32 股下74 [cm]素材 wool64% silk36%着用回数 2回状態 極美品※畳シワ有りカラー ブラックストライプ付属品 なし型番 KJ-20AWP10シーズン 2020-21AWジンチョウゲコートと同素材、同柄のパンツです。受注会で購入しましたが、系統が変わり全く着用しなくなったため、出品致します。格安、最安価格の出品な為、値下げ、配送の変更は不可とさせて頂きます。この機会に是非どうぞ。KujakuIsabel benenatoInduvidual sentimentstous les deux ensemblevitaldaubG.I.lunaticRick OwensYohji YamamotoNude:masahiko maruyamaBlanc YMGUIDIPrimordial is PrimitiveNOSTRASANTISSIMAA.F ARTEFACTSoshiotsukiYOKESUNSEAsteinAuraleeD.HYGENUjohHYKEMy beautiful landlettoogood139decMarcpointROGGYKEIVOAAOVincarnationJuliusAleksandr ManamiskavalARCHIVIO J.M.RibotELENA DAWSONGeoffrey b.SmallTagliovivoKLASICANomàtYOKO SAKAMOTO

