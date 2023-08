★即購入OK★ベルチャイルドをご覧いただきありがとうございます☆

MSGMトレンド感溢れるデザイナーズパーカー。

タイダイ加工がお洒落なカラー配色のセンス溢れる一着。

シミ、汚れ、破れのない綺麗なコンディション。

オーバーサイズなトレンド感抜群のシルエット。

デザイン抜群の個性的なトレーナーはヘビロテ確定のイチオシアイテム。

デニムなどでクールに合わせるとカッコよくきまる!

ストレッチが効いてて着心地も良いラグジュアリーなトップス。

主役級トップス

size表記 M

着丈 71cm

身幅 65.5cm

肩幅 53.5cm

袖丈 66.5cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエスジイエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

