ご覧頂きありがとうございます。

新品.タグ付き LIDNM JACQUARD MESH KNIT



【商品情報】

《サイズ》

36

《カラー》

レッド

《素材》

おそらくウール

《実寸(cm)》

着丈60

肩幅38

袖丈60

身幅42

《状態》

若干の解れ等の使用感ございますが破損等は無く、まだまだ使っていただけると思います。

古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。

以上ご検討の程、宜しくお願い致します。

No.K-83024191

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

