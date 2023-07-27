女性が喜ぶ♪ LENOVO T460S ノートPC

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【おすすめポイント】◎Wi-Fiに繋げばすぐに使用可能！◎超高速SSD標準搭載モデルで、立ち上がりの速さ、処理能力が抜群！◎Wi-Fi・スマホでテザリングも可能！◎HDMI端子付きなので、テレビ・プロジェクター接続可能！◎安心セキュリティ《WindowsDefender設定済》◎正規品Microsoft Office（Word,Excel,Outlook,PowerPoint）認証済みインストール済み【商品スペック】 商品名：LENOVO T460SCPU:インテル Core i5-6200U プロセッサーメモリ：8GBストレージ容量：超高速 M.2 256GB画面:14型ワイド 1920*1080OS：Windows10 64bit認証済み付属品 ACアダプター(他社の場合はございます。)、電源コード付【商品状態】・画面表示、キー入力、各ポートの正常動作を確認しています。・大きな目立つ傷はありません。小キズやスレ跡が多少ある程度です。【ご注意】■神経質な方の入札は御遠慮ください。■中古品なので、キズ・汚れに関しては個人差があると思います。 あくまでも中古である事をご理解下さい。■バッテリーは消耗品のため.現状品で発送です.不明な点があればコメントください。下記は検索キーワード専用です（商品と関係ありません）ご了承ください。#ノートパソコン#富士通#FUJITSU#中古ノートパソコン#toshiba#東芝#hp#dell#ソニー#sony#lenovo#thinkpad#acer#asus#windows10#windows11#オフィス付き#i5#i7#i3#ssd#office#新品ssd#PC#アップル#apple#Panasonic#パナソニック