ご覧いただきありがとうございます。

Tales of Aria 未開封BOX FLESH AND BLOOD

1st editionです。

シュリンクがついたままの新品、未開封です。暗所保管。

即購入歓迎です。

値段交渉は申し訳ありませんがお断りしています。

軽い凹みやシュリンクのスレなど過度に状態を気になさる方は購入をご遠慮願います。

コンビニ/ATM払いを選択された方はご購入後ご入金予定の日時をお知らせください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

