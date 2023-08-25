流行 富士通15型ノート i5 動作良品 MSoffice SSD256GB ノートPC

CPUはCore-i5、HDDも大容量SSD256GBに換装済で、超高速、サクサクと動作します

sunsun様専用 Surface Pro 6 1796 i5-8350U

Microsoft Office 2021インストール済で、すぐ快適に使えます

Lenovo HDD500GB Webカメラ Bluetooth ノートパソコン

細かな傷や汚れがありますが、大画面のキレイな美品です

MacBookair マックブックエアー ※即購入ok



【極美品】MacBook Pro16Core i9 8TB 64GBフルスペック

＜メーカー型番＞ FMV-BIBLO NF/G70 R

MacBook Pro 16インチ 2021 M1 Pro 512GB US配列

＜CPU＞ COREi5 M430 2.27Ghz

東芝dynabook V63/27M PV63-27MKXS Win10Pro

＜メモリ＞ 4GB

OMEN 16/Ryzen7/3070Ti/1TB/16GB ゲーミングノート

＜HDD＞ 新品SSD256GB

HP SPECTRE x360 13-ap0035TU ブルー

＜オフィスソフト＞ MS-Office2021(認証済)

MacBook Pro M2チップ 付属品あり

＜その他搭載ソフト＞ MS-Edge, Chrome, Line, iTunes, Thunderbird

高性能 FUJITSU AH50 I7 16G SSD512G Office付き

＜光学ドライブ＞ BD-REブルーレイ対応

GPD WIN3 ultimate 1165g7 SSD 1TB シルバー

＜キーボード＞ テカリがあり

MacBook pro 13inch early2015

＜カードリーダー＞ あり

特売\DELL Vostro 3590\十世代i5\8G\SSD 256G\

＜USBポート＞ 2.0X3, 3.0X1

【極美品】DELL Inspiron 7300 Core i7 16GB 1TB

＜LAN＞ あり。＜無線LAN＞ あり

【使用期間僅か2ヶ月ほど】Macbook air2020 スペースグレイ

＜ディスプレイ＞ 15.6インチワイド

美品 MacBook Air 13インチi7/2021年Office付き

＜解像度＞ 1366X768

タブレット Nexus 9 Android/ 8.9inch / 16G

＜外部端子＞ HDMI, VGA

【Store購入】 Apple MacBook Air M1 スペースグレー

＜付属品> ACアダプター

G35東芝 Dynabook R63/B i7◆16◆SSD256GB◆13.3

＜インストールOS＞ WINDOWS 10

ThinkPad X280 シンクパッドX260 新品・未使用品

＜バッテリ＞ 満タンから30分程度か。バッテリ起動不可

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

CPUはCore-i5、HDDも大容量SSD256GBに換装済で、超高速、サクサクと動作しますMicrosoft Office 2021インストール済で、すぐ快適に使えます細かな傷や汚れがありますが、大画面のキレイな美品です＜メーカー型番＞ FMV-BIBLO NF/G70 R＜CPU＞ COREi5 M430 2.27Ghz＜メモリ＞ 4GB＜HDD＞ 新品SSD256GB＜オフィスソフト＞ MS-Office2021(認証済)＜その他搭載ソフト＞ MS-Edge, Chrome, Line, iTunes, Thunderbird＜光学ドライブ＞ BD-REブルーレイ対応＜キーボード＞ テカリがあり＜カードリーダー＞ あり＜USBポート＞ 2.0X3, 3.0X1＜LAN＞ あり。＜無線LAN＞ あり＜ディスプレイ＞ 15.6インチワイド＜解像度＞ 1366X768＜外部端子＞ HDMI, VGA＜付属品> ACアダプター＜インストールOS＞ WINDOWS 10＜バッテリ＞ 満タンから30分程度か。バッテリ起動不可

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

ハイスペックモデル HP Spectre x360 13-ae0xx【美品】M1MacBook Air 16GB 1TBSONY VAIOタッチパネル液晶 i7 SSD256GB Office2019 T654/68Surface Pro4 タイプカバー付き【新型】MacBook Air 13インチ (M1チップ)503☆Windows11☆i7 メモリ16GB☆リカバリーSSDノートパソコンMacBook Air M1 スペースグレー 16GB 256GBWindows11 オフィス付き 大容量 1TB DELLホワイトノートパソコンNEC VersaPro ノートパソコン Windows11 （K98）