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流行 富士通15型ノート i5 動作良品 MSoffice SSD256GB ノートPC

商品の説明

CPUはCore-i5、HDDも大容量SSD256GBに換装済で、超高速、サクサクと動作します
sunsun様専用 Surface Pro 6 1796 i5-8350U
Microsoft Office 2021インストール済で、すぐ快適に使えます
Lenovo HDD500GB Webカメラ Bluetooth ノートパソコン
細かな傷や汚れがありますが、大画面のキレイな美品です
MacBookair マックブックエアー ※即購入ok

【極美品】MacBook Pro16Core i9 8TB 64GBフルスペック
＜メーカー型番＞　FMV-BIBLO NF/G70 R
MacBook Pro 16インチ 2021 M1 Pro 512GB US配列
＜CPU＞　COREi5　M430 2.27Ghz
東芝dynabook V63/27M PV63-27MKXS Win10Pro
＜メモリ＞　4GB
OMEN 16/Ryzen7/3070Ti/1TB/16GB ゲーミングノート
＜HDD＞　新品SSD256GB
HP SPECTRE x360 13-ap0035TU ブルー
＜オフィスソフト＞　MS-Office2021(認証済)
MacBook Pro M2チップ　付属品あり
＜その他搭載ソフト＞　MS-Edge, Chrome, Line, iTunes, Thunderbird
高性能 FUJITSU AH50 I7 16G SSD512G Office付き
＜光学ドライブ＞　BD-REブルーレイ対応
GPD WIN3 ultimate 1165g7 SSD 1TB シルバー
＜キーボード＞　テカリがあり
MacBook pro 13inch early2015
＜カードリーダー＞　あり
特売\DELL Vostro 3590\十世代i5\8G\SSD 256G\
＜USBポート＞　2.0X3, 3.0X1
【極美品】DELL Inspiron 7300 Core i7 16GB 1TB
＜LAN＞　あり。＜無線LAN＞　あり
【使用期間僅か2ヶ月ほど】Macbook air2020 スペースグレイ
＜ディスプレイ＞　15.6インチワイド
美品 MacBook Air 13インチi7/2021年Office付き
＜解像度＞　1366X768
タブレット Nexus 9 Android/ 8.9inch / 16G
＜外部端子＞　HDMI, VGA
【Store購入】　Apple MacBook Air M1 スペースグレー
＜付属品>　ACアダプター
G35東芝 Dynabook R63/B i7◆16◆SSD256GB◆13.3
＜インストールOS＞　WINDOWS 10
ThinkPad X280　シンクパッドX260 新品・未使用品
＜バッテリ＞　満タンから30分程度か。バッテリ起動不可

ハイスペックモデル　HP Spectre x360 13-ae0xx

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】M1MacBook Air 16GB 1TB

SONY VAIO

タッチパネル液晶 i7 SSD256GB Office2019 T654/68

Surface Pro4 タイプカバー付き

【新型】MacBook Air 13インチ (M1チップ)

503☆Windows11☆i7 メモリ16GB☆リカバリーSSDノートパソコン

MacBook Air M1 スペースグレー 16GB 256GB

Windows11 オフィス付き　大容量 1TB DELLホワイトノートパソコン

NEC VersaPro ノートパソコン Windows11 （K98）
CPUはCore-i5、HDDも大容量SSD256GBに換装済で、超高速、サクサクと動作しますMicrosoft Office 2021インストール済で、すぐ快適に使えます細かな傷や汚れがありますが、大画面のキレイな美品です＜メーカー型番＞　FMV-BIBLO NF/G70 R＜CPU＞　COREi5　M430 2.27Ghz＜メモリ＞　4GB＜HDD＞　新品SSD256GB＜オフィスソフト＞　MS-Office2021(認証済)＜その他搭載ソフト＞　MS-Edge, Chrome, Line, iTunes, Thunderbird＜光学ドライブ＞　BD-REブルーレイ対応＜キーボード＞　テカリがあり＜カードリーダー＞　あり＜USBポート＞　2.0X3, 3.0X1＜LAN＞　あり。＜無線LAN＞　あり＜ディスプレイ＞　15.6インチワイド＜解像度＞　1366X768＜外部端子＞　HDMI, VGA＜付属品>　ACアダプター＜インストールOS＞　WINDOWS 10＜バッテリ＞　満タンから30分程度か。バッテリ起動不可

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ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

流行 富士通15型ノート i5 動作良品 MSoffice SSD256GB ノートPC

24分钟前

流行 富士通15型ノート i5 動作良品 MSoffice SSD256GB ノートPC

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eee0eb

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コメント (7)

eee0eb
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