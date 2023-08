comoli

コモリ

ウールラミージャケット

作務衣ジャケット

です。

ENGINEEREDGARMENTSのD sum jacketのような和装とテーラードジャケットの中間のような絶妙なバランスのジャケットです。

素材はウールとリネンとなっていて、

夏場でも快適に使っていただける素材感です。

一枚羽織るだけで雰囲気あるコーディネートが楽しめるcomoliならではのアイテムです。

サイズ3でサイズにもゆとりがある人気サイズです。ぜひご検討くださいませ。

カラグレー

サイズ3

肩幅49.5

身幅64

袖丈62.5

着丈76

普段買い物するブランドはPorter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、REBUILD BY NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。

お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。

こちらの商品以外にも Porter Classic、ENGINEERED GARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。510

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

comoliコモリウールラミージャケット作務衣ジャケットです。ENGINEEREDGARMENTSのD sum jacketのような和装とテーラードジャケットの中間のような絶妙なバランスのジャケットです。素材はウールとリネンとなっていて、夏場でも快適に使っていただける素材感です。一枚羽織るだけで雰囲気あるコーディネートが楽しめるcomoliならではのアイテムです。サイズ3でサイズにもゆとりがある人気サイズです。ぜひご検討くださいませ。カラグレーサイズ3肩幅49.5身幅64袖丈62.5着丈76普段買い物するブランドはPorter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、REBUILD BY NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。こちらの商品以外にも Porter Classic、ENGINEERED GARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。510

