ご覧頂きありがとうございます!!

◆商品説明

new balance ニューバランス

80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」

足馴染みのよい上質なフルグレインレザーを使用したホワイトアッパーとヴィンテージ感を漂わせるソールを組み合わせたプレミアムな佇まいに、Nロゴのクラックドレザーでギミックをプラスしました

◆カラー

白 ホワイト

グレー

◆品番

BB550 PWA D

◆サイズ

24.5cm

◆状態

箱付き。新品未使用です。

◆発送

・全品送料無料です。

・基本的に1〜2日で発送致します。

◆注意事項

・コメント無し即購入大歓迎です!

・素人保管ですので予めご了承ください。

・ペット喫煙者はおりません。

その他気になる事がございましたら

お気軽にコメント下さい!

最後までご覧頂きありがとうございます!

#靴

#ストリート

#レディース

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

