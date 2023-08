☆残り1点 早い者勝ちです✨

■ 商品全一覧 ■

#MONKEYMAN

#古着屋MONKEYMAN

■ 商品名 ■

BALENCIAGA athletes

■ ブランド ■

⦿STUSSY

■ 性別 ■

・メンズ

・レディース

・ユニセックス

■ 色 カラー ■

・グリーン

■ サイズ ■

センターロゴ

サイズ L

肩幅 55.0

身幅 61.5

袖丈 69.0

着丈 73.0

■ 状態 ■

・ほぼ未使用

・極美品

■ 値下げについて ■

■ 購入について ■

・即購入OKです

・早い者勝ちです

■ 管理場所 ■

・喫煙者無し

・ペット無し

■ 配送について ■

■ 管理番号 ■

#23Y37

1300.

■ 商品全一覧 ■

#MONKEYMAN

#古着屋MONKEYMAN

他にも

新品 古着 70s 80s 90s などの パーカー スウェット 半袖 長袖 Tシャツ 3D ニット カーディガン ジャージ ベスト ダウン ミリタリー スタジャン トラックジャケット ナイロンジャケット コート トレーナー ブルゾン キャップ ハット ビーニー スニーカー スリッポン スリーライン 等

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 未使用に近い

