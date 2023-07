コメント無しの即購入可能です!

TONAL パール ワンピース

コメントのやり取り中であっても

即決の方が優先になりますので、気になられる方はお早めのご購入ご検討いただければと思います。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋

定価22,990円

実物商品は写真後半をご確認ください。

JENNE のショールカラーが綺麗なアウターです。

人気アイテムの為、公式サイトでは完売でした。

ウエストのベルトは前でリボン結びにしても、

開けて着て後ろで結んでも綺麗です。

春だけでなく秋も来ていただけるデザインです。

タグは取っていますが 新品、未着用です。

肩幅40cm

着丈 117cm

袖丈 59cm

ウエスト 88cm

胸囲 101cm

新品未着用ですが、家のクローゼットでの保管の為、中古品であることをご了承の上

大丈夫な方のみ

ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

