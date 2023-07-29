人気が高い オランダ製 philips フィリップス モダン ペンダントライト 3個 レトロ 天井照明

オランダ製 フィリップス（philips）のヴィンテージ ペンダントライト 3台セット 中古品です。古いものかと思われます。

【新品・未開封】無印良品 ペンダントライト 丸 Mサイズ



2個セット！ODELICスポットライト 調光調色機能 ライティングレール用

シェード外観細かな擦り傷があります。割れや大きな破損はありません。ソケットは元々の物かは不明です。

【6月30日まで出品】無印良品 スポットライト システムライト ブラック



パナソニック アンティーク屋外照明(人感センサー付き)

点灯動作問題ありません。引っ掛けシーリングでの取り付けとなります。ダクトレール用ではありません。※ダクトレールでの使用の場合は別途変換アダプタをご用意ください。

アンティーク ガラスシェード ペンダントライト USAビンテージ



オーデリック ダクトレール用 スポットライト 新品未開封8個

高さ:25cm

エディオン 天井照明

シェード幅:15cm

ISAMU NOGUCHI アカリ 26A

重さ:600g

FLY ME フライミー 照明 ビアリッツ8 Hermosa ハモサ ビンテージ

全長:120cm

KOIZUMI コイズミ照明 ペンダントライト AP51136

口金サイズ:E26

日立 LEC-AHE850P LEDシーリングライト 3セット 3つセット



IWASAKI LED照明器具14個セット

箱、説明書は付属せず本体のみの出品となります。電球はそのままお付け致しますが使用していた物ですので電球残量不明となりますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

オランダ製 フィリップス（philips）のヴィンテージ ペンダントライト 3台セット 中古品です。古いものかと思われます。シェード外観細かな擦り傷があります。割れや大きな破損はありません。ソケットは元々の物かは不明です。点灯動作問題ありません。引っ掛けシーリングでの取り付けとなります。ダクトレール用ではありません。※ダクトレールでの使用の場合は別途変換アダプタをご用意ください。高さ:25cmシェード幅:15cm重さ:600g全長:120cm口金サイズ:E26箱、説明書は付属せず本体のみの出品となります。電球はそのままお付け致しますが使用していた物ですので電球残量不明となりますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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