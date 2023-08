人気 ゲーム　ROMANCE ワンピースカード DAWN 2BOXセット OP-01 コミック/アニメ

ワンピースカードゲーム ROMANCE DAWNの2BOXセットになります。

こちらは私が直接店舗で購入したものです。

新品・未使用品なので目立つ傷等はありませんが素人管理のため神経質な方は御遠慮ください。

返品、クレームは受け付けておりませんのでご了承ください。

コメントで多少の値引きはさせていただきます。

他の商品とまとめての購入で割引させていただきます。

すり替え防止のため返品は致しません。

プロフィールをお読みください。

宜しくお願いします!

#Onepiece

#ワンピース

#ホビー

#カードゲーム

#OP-01

#OP-02

#OP-03

#バンダイ

#ONEPIECEカードゲームROMANCEDAWNOP_01

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

