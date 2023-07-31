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華麗 0.38ct 0.27ct　ブルーダイヤモンド　パヴェリング　プラチナ リング

商品の説明

テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪
TIFFANY ティファニー フルハート リング エルサペレッティ 10号

オニキスダイヤリング
シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆
エメラルドリング♦花モチーフ♦11号位♦18K

Pt900　ダイヤ　ファッションリング　　D 0.174ct　D 0.25ct
◯「洗浄クリーニング済」「検品済」
K18イエローゴールド☆0.20カラット☆ファイブダイヤモンド☆リング
新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m
カルティエ トリニティリング、クラシック 18K サイズ46
※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。
Pt900 裏ぬき無し タンザナイト リング #11～11.5

美品 agate k18 YG ダイヤ リング 7号 ☆ 指輪
◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆
ルイヴィトン リング M69597 GP ゴールド
ブルーダイヤモンド　0.38ⅽt
ハーフエタニティリング　ダイヤモンド10石1.01ct プラチナ900 15号
メレ―ダイヤモンド　0.27ⅽt
k18WG ハート ダイヤモンド リング ダイヤ 指輪
地金素材　　　　　　Pt900
K18WG カラーチェンジガーネット ダイヤリングCG 新品 未使用
サイズ　　　　　　　約11.5号（画像9）
可愛い！4℃ k18ピンクゴールド ダイヤ リング 1.73g M795
重さ　　　　　　　　約6.8グラム
22金　ゴールドリング
付属品　　　　　　　なし
★BVLGARI★ インコントロダモーレ ダイヤリング Pt950 0.32ct
新品参考金額　　55万円程度
カルティエ Cartier ダイヤ スリーカラー リング 9号 K18 仕上済
店頭販売時期　　30年程前
TIFFANY&Co. ティファニー K18WG フレンドシップリング
◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆
ジュエリー　プラチナリングpt900

Tiffany ティファニー ヴィンテージ リング 750 K18 13号
●各種オプション有り
アガット　K10 リング
★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★
☆SALE希少★美品☆【TIFFANY&Co.】スネーク　リング　7号　333
★リングサイズ変更承ります★
mui様専用【Soierie】Connect eight loop ring
★匿名配送ご希望の方承ります★
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.30ct G-VS1-3EX #49
　※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて
4℃ ブライダル　プラチナ950 ダイヤモンド　6号
●鑑定済み。100％本物保証
ダイヤモンド　pt900 1.06カラット　リング
●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ
RHC ロンハーマン HARPO スパイニーオイスター ハートリング #13
●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ
ぱんちゃん様専用‼️k18 ターコイズリング
●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！
JF182★高級 ダイヤモンド1ct K18PG エタニティ リング
　※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。
りり様　専用出品

鑑定書付き　D VVS1 エクセレント　ダイヤ　k18 リング　クラウンモチーフ
☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／
セイレーンアズーロ ローズカット K10WG マルチカラートパーズ リング
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
インカローズ　プルンプルンなリング

Pt900　天然サファイアリング　S3.15ct　10号　プラチナ　サファイヤ
識別番号_36748800
4℃リング時計11～12サイズ
管理番号_737

ダイヤモンドリング　0.417ct 　Dカラー

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ポンテヴェキオ　K18PG ルビーとダイヤのハートのリング　8号

プラチナpt900 リング　バイオレット　スターサファイア　ダイヤ　16号

TASAKI　タサキ　リング　バケットカット　ダイヤ　ヴィンテージ　K18　YG

JF174★高級 ダイヤモンド1.5ct K18WG エタニティ リング

ハリーウィンストン リング 6.5号 pt950 ミルグレイン D9516

agate K18ハーフエタニティリング ダイヤモンド 9号

カルティエ Cartier ラブリング

ラベンダースピネル☆天然石リング／SV925 k18 オリジナルリングAnue.

MIKIMOTO ミキモト　ベビーパール　ダイヤ　リング
テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆◯「洗浄クリーニング済」「検品済」新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆ブルーダイヤモンド　0.38ⅽtメレ―ダイヤモンド　0.27ⅽt地金素材　　　　　　Pt900サイズ　　　　　　　約11.5号（画像9）重さ　　　　　　　　約6.8グラム付属品　　　　　　　なし新品参考金額　　55万円程度店頭販売時期　　30年程前◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆●各種オプション有り★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★★リングサイズ変更承ります★★匿名配送ご希望の方承ります★　※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて●鑑定済み。100％本物保証●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！　※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m識別番号_36748800管理番号_737

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

華麗 0.38ct 0.27ct　ブルーダイヤモンド　パヴェリング　プラチナ リング

27分钟前

華麗 0.38ct 0.27ct　ブルーダイヤモンド　パヴェリング　プラチナ リング

¥72,100 ¥38,213

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