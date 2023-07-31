華麗 0.38ct 0.27ct　ブルーダイヤモンド　パヴェリング　プラチナ リング

テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪

TIFFANY ティファニー フルハート リング エルサペレッティ 10号



オニキスダイヤリング

シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆

エメラルドリング♦花モチーフ♦11号位♦18K



Pt900 ダイヤ ファッションリング D 0.174ct D 0.25ct

◯「洗浄クリーニング済」「検品済」

K18イエローゴールド☆0.20カラット☆ファイブダイヤモンド☆リング

新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m

カルティエ トリニティリング、クラシック 18K サイズ46

※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。

Pt900 裏ぬき無し タンザナイト リング #11～11.5



美品 agate k18 YG ダイヤ リング 7号 ☆ 指輪

◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆

ルイヴィトン リング M69597 GP ゴールド

ブルーダイヤモンド 0.38ⅽt

ハーフエタニティリング ダイヤモンド10石1.01ct プラチナ900 15号

メレ―ダイヤモンド 0.27ⅽt

k18WG ハート ダイヤモンド リング ダイヤ 指輪

地金素材 Pt900

K18WG カラーチェンジガーネット ダイヤリングCG 新品 未使用

サイズ 約11.5号（画像9）

可愛い！4℃ k18ピンクゴールド ダイヤ リング 1.73g M795

重さ 約6.8グラム

22金 ゴールドリング

付属品 なし

★BVLGARI★ インコントロダモーレ ダイヤリング Pt950 0.32ct

新品参考金額 55万円程度

カルティエ Cartier ダイヤ スリーカラー リング 9号 K18 仕上済

店頭販売時期 30年程前

TIFFANY&Co. ティファニー K18WG フレンドシップリング

◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆

ジュエリー プラチナリングpt900



Tiffany ティファニー ヴィンテージ リング 750 K18 13号

●各種オプション有り

アガット K10 リング

★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★

☆SALE希少★美品☆【TIFFANY&Co.】スネーク リング 7号 333

★リングサイズ変更承ります★

mui様専用【Soierie】Connect eight loop ring

★匿名配送ご希望の方承ります★

カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.30ct G-VS1-3EX #49

※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて

4℃ ブライダル プラチナ950 ダイヤモンド 6号

●鑑定済み。100％本物保証

ダイヤモンド pt900 1.06カラット リング

●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ

RHC ロンハーマン HARPO スパイニーオイスター ハートリング #13

●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ

ぱんちゃん様専用‼️k18 ターコイズリング

●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！

JF182★高級 ダイヤモンド1ct K18PG エタニティ リング

※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。

りり様 専用出品



鑑定書付き D VVS1 エクセレント ダイヤ k18 リング クラウンモチーフ

☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／

セイレーンアズーロ ローズカット K10WG マルチカラートパーズ リング

どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

インカローズ プルンプルンなリング



Pt900 天然サファイアリング S3.15ct 10号 プラチナ サファイヤ

識別番号_36748800

4℃リング時計11～12サイズ

管理番号_737

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆◯「洗浄クリーニング済」「検品済」新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆ブルーダイヤモンド 0.38ⅽtメレ―ダイヤモンド 0.27ⅽt地金素材 Pt900サイズ 約11.5号（画像9）重さ 約6.8グラム付属品 なし新品参考金額 55万円程度店頭販売時期 30年程前◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆●各種オプション有り★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★★リングサイズ変更承ります★★匿名配送ご希望の方承ります★ ※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて●鑑定済み。100％本物保証●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！ ※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m識別番号_36748800管理番号_737

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイヤモンドリング 0.417ct Dカラーポンテヴェキオ K18PG ルビーとダイヤのハートのリング 8号プラチナpt900 リング バイオレット スターサファイア ダイヤ 16号TASAKI タサキ リング バケットカット ダイヤ ヴィンテージ K18 YGJF174★高級 ダイヤモンド1.5ct K18WG エタニティ リングハリーウィンストン リング 6.5号 pt950 ミルグレイン D9516agate K18ハーフエタニティリング ダイヤモンド 9号カルティエ Cartier ラブリングラベンダースピネル☆天然石リング／SV925 k18 オリジナルリングAnue.MIKIMOTO ミキモト ベビーパール ダイヤ リング