華麗 0.38ct 0.27ct　ブルーダイヤモンド　パヴェリング　プラチナ リング

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商品の説明
テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪
TIFFANY ティファニー フルハート リング エルサペレッティ 10号
オニキスダイヤリング
シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆
エメラルドリング♦花モチーフ♦11号位♦18K
Pt900 ダイヤ ファッションリング D 0.174ct D 0.25ct
◯「洗浄クリーニング済」「検品済」
K18イエローゴールド☆0.20カラット☆ファイブダイヤモンド☆リング
新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m
カルティエ トリニティリング、クラシック 18K サイズ46
※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。
Pt900 裏ぬき無し タンザナイト リング #11～11.5
美品 agate k18 YG ダイヤ リング 7号 ☆ 指輪
◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆
ルイヴィトン リング M69597 GP ゴールド
ブルーダイヤモンド 0.38ⅽt
ハーフエタニティリング ダイヤモンド10石1.01ct プラチナ900 15号
メレ―ダイヤモンド 0.27ⅽt
k18WG ハート ダイヤモンド リング ダイヤ 指輪
地金素材 Pt900
K18WG カラーチェンジガーネット ダイヤリングCG 新品 未使用
サイズ 約11.5号（画像9）
可愛い！4℃ k18ピンクゴールド ダイヤ リング 1.73g M795
重さ 約6.8グラム
22金 ゴールドリング
付属品 なし
★BVLGARI★ インコントロダモーレ ダイヤリング Pt950 0.32ct
新品参考金額 55万円程度
カルティエ Cartier ダイヤ スリーカラー リング 9号 K18 仕上済
店頭販売時期 30年程前
TIFFANY&Co. ティファニー K18WG フレンドシップリング
◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆
ジュエリー プラチナリングpt900
Tiffany ティファニー ヴィンテージ リング 750 K18 13号
●各種オプション有り
アガット K10 リング
★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★
☆SALE希少★美品☆【TIFFANY&Co.】スネーク リング 7号 333
★リングサイズ変更承ります★
mui様専用【Soierie】Connect eight loop ring
★匿名配送ご希望の方承ります★
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.30ct G-VS1-3EX #49
※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて
4℃ ブライダル プラチナ950 ダイヤモンド 6号
●鑑定済み。100％本物保証
ダイヤモンド pt900 1.06カラット リング
●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ
RHC ロンハーマン HARPO スパイニーオイスター ハートリング #13
●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ
ぱんちゃん様専用‼️k18 ターコイズリング
●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！
JF182★高級 ダイヤモンド1ct K18PG エタニティ リング
※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。
りり様 専用出品
鑑定書付き D VVS1 エクセレント ダイヤ k18 リング クラウンモチーフ
☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／
セイレーンアズーロ ローズカット K10WG マルチカラートパーズ リング
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
インカローズ プルンプルンなリング
Pt900 天然サファイアリング S3.15ct 10号 プラチナ サファイヤ
識別番号_36748800
4℃リング時計11～12サイズ
管理番号_737
ダイヤモンドリング 0.417ct Dカラー
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ポンテヴェキオ K18PG ルビーとダイヤのハートのリング 8号
プラチナpt900 リング バイオレット スターサファイア ダイヤ 16号
TASAKI タサキ リング バケットカット ダイヤ ヴィンテージ K18 YG
JF174★高級 ダイヤモンド1.5ct K18WG エタニティ リング
ハリーウィンストン リング 6.5号 pt950 ミルグレイン D9516
agate K18ハーフエタニティリング ダイヤモンド 9号
カルティエ Cartier ラブリング
ラベンダースピネル☆天然石リング／SV925 k18 オリジナルリングAnue.
MIKIMOTO ミキモト ベビーパール ダイヤ リング
テリ良好の0.38カラットのブルーダイヤモンドをメインにサイドにはメレ―ダイヤモンド（小さなダイヤモンド）をパヴェセッティングしたリングです(^^♪シンプルながらもしっかりとヴォリュームがあり、洗練されたデザインです☆◯「洗浄クリーニング済」「検品済」新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(_ _)m※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆ブルーダイヤモンド 0.38ⅽtメレ―ダイヤモンド 0.27ⅽt地金素材 Pt900サイズ 約11.5号（画像9）重さ 約6.8グラム付属品 なし新品参考金額 55万円程度店頭販売時期 30年程前◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆●各種オプション有り★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★★リングサイズ変更承ります★★匿名配送ご希望の方承ります★ ※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて●鑑定済み。100％本物保証●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！ ※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。☆☆即購入大歓迎☆☆です＼( 'ー')／どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m識別番号_36748800管理番号_737
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
華麗 0.38ct 0.27ct ブルーダイヤモンド パヴェリング プラチナ リング
375
27分钟前
華麗 0.38ct 0.27ct ブルーダイヤモンド パヴェリング プラチナ リング
¥
72,100
¥
38,213
(税込) 送料込み
8
3
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商品の情報
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アクセサリー
リング
0.38ct 0.27ct ブルーダイヤモンド パヴェリング プラチナ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
56e4657c6c8a8
1923
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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華麗 0.38ct 0.27ct ブルーダイヤモンド パヴェリング プラチナ リング
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