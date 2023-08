初回盤A、初回盤Bと特典のセットです。

SEKAI NO OWARI Du Gara Di Du デラックスBOX盤

通常盤を取り込んだのでディスク未使用です。

King&Prince Mr.5 dear tiara版

DVDも見ていません。

GERTENA CD 五枚セット + 集合アー写付き

初回Aの外袋(裏面取り出し口)に折れがございます。

over the monochrome rainbow

外袋にヨレや細かな傷はございますが、中身は綺麗です。

⭐︎ Y-TAKE様専用⭐︎銀河英雄伝説 Blu-ray 10、11巻



GARNETCROW REMIXES Cool City Production

おまけでぷっちょのミニクリアファイルをお付けします。こちらも状態良いです。

King & Prince 3形態セット



SixTONES 1stアルバムセット

即購入OK。

ひみつスタジオ【デラックスエディション】



BiSH CD 8枚セット

#KingPrince #King_Prince

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

初回盤A、初回盤Bと特典のセットです。通常盤を取り込んだのでディスク未使用です。DVDも見ていません。初回Aの外袋(裏面取り出し口)に折れがございます。外袋にヨレや細かな傷はございますが、中身は綺麗です。おまけでぷっちょのミニクリアファイルをお付けします。こちらも状態良いです。即購入OK。#KingPrince #King_Prince

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

エレファントカシマシ 初回限定盤 ワインディングロ―ドONEOKROCK CD+DVD(全てカバー入り)NCT Dream トレカ ロンジュンSnowMan Snow Labo. S2 初回限定盤B CD DVD 美品!稲垣潤一 男と女 -TWO HEARTS TWO VOICES- BOXキンモクセイ cd アルバム まとめ中森明菜さん FOR DEAR FRIENDS シングルコレクションBOXAimer CD まとめ売り