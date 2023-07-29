【500円引きクーポン】 Dolman 【最終お値下げ！】RIM.ARK shirt one in all オールインワン

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素材

Deep V/N オールインワン plage



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表地 コットン70%複合繊維(ポリエステル)30%

Deuxieme Classe gracefully オールインワン

裏地 ポリエステル100%

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド リムアーク 商品の状態 新品、未使用

＊＊＊これ以上のお値下げは不可です＊＊＊RIM.ARKDolman shirt all in one¥30,800 (taxin)カラー：ブラックサイズ：36RIM.ARK リムアーク のDolman shirt all in one高い伸縮性を持つポリエステル系複合繊維を使用した薄手でハリのあるさらりとしたタッチの上質な素材で仕上げたDolman shirt all in oneハリのある生地を使用することによってネックラインに抜け感を演出し上質な生地だからこそ一枚でスタイルの決まるオールインワンにドルマンスリーブでラフにも着て頂けますがあえてヒールと合わせてスタイリッシュな着こなしがおすすめです素材表地 コットン70%複合繊維(ポリエステル)30%裏地 ポリエステル100%★試着のみですが自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみお願い致します★小さく折り畳んでの発送となります#etretokyo#Deuxiemeclasse#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#ビューティアンドユース#roku#plage

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リムアーク 商品の状態 新品、未使用

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