ご覧頂きありがとうございます。

ケイトスペード リュック

即購入OKです♪

お値下げ交渉も行っております

質問等もお気軽にコメントください。

◽商品番号

Z-4933F

◽ブランド名

THE NORTH FACE / ザ ノースフェイス

◽サイズ

"縦 : 約 57 cm

横 : 約 40 cm

マチ : 約 20.5 cm"

◽色

緑 グリーン

◽詳細

"ザ ノースフェイスの登山リュック / バックパックです。

背面にネットが張ってあり、背中に荷物が当たらずとても楽です。背中も蒸れにくいです。

大容量でA4書類、ノートPCも収納できるサイズ感でたくさん物を詰め込めます。

購入してから使用せず自宅保管していた新品未使用品です。

型番 : INTERVAL 30

■外ポケット × 3個

■内ポケット × 2個

"

購入場所 : 福岡、高山質店 [質屋]

__________

⚠取引に関して⚠

☑管理用のタグが写っている場合がありますが、

取り外してお渡しいたしますのでご安心ください。

☑取り扱っている商品はすべて鑑定済みの物です。ありえないですが、万が一偽物ございましたら返品対応いたします。

☑ 到着した商品に不備等がありましたら必ず「評価前」にご連絡下さい。

☑画像は全て実物を撮影したお写真です。

最後まで読んでいただきありがとうございました( ᵕᴗᵕ )"

お互いに気持ちのよいお取引きができるようご協力お願い致します。

その他、新品、未使用 の商品や ハイブランド かわいい トレンド 着用 流行り ヴィンテージ ビンテージ 総柄 差し色 インスタ映え ハンドバッグ トートバッグ ビジネスバッグ A4収納可 等、多数出品しております。ぜひご覧くださいませ。

↓ ↓

◆ #CoconchiShop

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。即購入OKです♪お値下げ交渉も行っております質問等もお気軽にコメントください。◽商品番号Z-4933F◽ブランド名THE NORTH FACE / ザ ノースフェイス◽サイズ"縦 : 約 57 cm横 : 約 40 cmマチ : 約 20.5 cm"◽色緑 グリーン◽詳細"ザ ノースフェイスの登山リュック / バックパックです。背面にネットが張ってあり、背中に荷物が当たらずとても楽です。背中も蒸れにくいです。大容量でA4書類、ノートPCも収納できるサイズ感でたくさん物を詰め込めます。購入してから使用せず自宅保管していた新品未使用品です。型番 : INTERVAL 30■外ポケット × 3個■内ポケット × 2個"購入場所 : 福岡、高山質店 [質屋]__________⚠取引に関して⚠☑管理用のタグが写っている場合がありますが、取り外してお渡しいたしますのでご安心ください。☑取り扱っている商品はすべて鑑定済みの物です。ありえないですが、万が一偽物ございましたら返品対応いたします。☑ 到着した商品に不備等がありましたら必ず「評価前」にご連絡下さい。☑画像は全て実物を撮影したお写真です。最後まで読んでいただきありがとうございました( ᵕᴗᵕ )"お互いに気持ちのよいお取引きができるようご協力お願い致します。その他、新品、未使用 の商品や ハイブランド かわいい トレンド 着用 流行り ヴィンテージ ビンテージ 総柄 差し色 インスタ映え ハンドバッグ トートバッグ ビジネスバッグ A4収納可 等、多数出品しております。ぜひご覧くださいませ。↓ ↓◆ #CoconchiShop

