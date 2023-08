ご覧いただきありがとうございます。

フォローいただければ割引させていただきます。

まとめ買いで更に割り引きいたします。

お気軽にお声掛けください。

ヴィンテージアイテムたくさん出品しています。

⬇︎↓こちらからどうぞ。↓ ⬇︎

#karma173vintage

90年代プレデターカモのシャツジャケット。

コットンツイルの程よい生地厚になり長いシーズン着用いただけます。

色がかなり濃く残っており良好コンディション、この機会にぜひご検討ください。

【Condition】 良品 右肩背面に若干の汚れあり。ダメージなく全体的に良好コンディションです。

【Color】 CAMO

【Material】 COTTON

【Size】 L

着丈 78cm

身幅 60cm

肩幅 48cm

袖丈 60cm ※多少の誤差はご了承下さい。

フランス軍 ドイツ軍 イギリス軍

スウェーデン軍 アメリカ軍 米軍

イタリア軍 カナダ軍

ユーロ ヨーロッパ ヴィンテージ ビンテージ

10s20s30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s

フランス フレンチ フレンチアーミー

ロイヤルネイビーRAF

マルタン マルジェラ ナイジェルケーボン

アナトミカ ミリタリア セントジェームス

リアルマッコイズ バスリクソンズ フェローズ

アヴィレックス ショットライダース バイカー

パンツ ジャケット ミリタリー サバゲー

アウトドア キャンプ 山登り

希少 良品 90s プレデターカモ 迷彩 シャツ ジャケット L カモフラ / トライバル ASAT トライバルカモ 米軍

シュプリーム エイプ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

