Dsquared2のロゴ入りデニムです。サイズが合わなくなってしまったので出品します。

●サイズ:タグ表記 44(XSサイズ)

平置き採寸

全長99.5cm

股下78.5cm

股上20.5cm

ウエスト78cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

色味は写真の1、2枚目が一番実物に近いです。目立った汚れやキズはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

プロフィール欄をご一読願います。

大切に履いていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

