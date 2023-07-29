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【期間限定お試し価格】 JIRO GLAY 初号機風　レプリカ BJB-98 Bacchus ベース ベース

商品の説明

Bacchus BJB-98を改造したJRO-01 初号機風レプリカです。
【4938】 Legend by Aria Pro II JAZZ BASS
ネックもレリック加工されており味が出ていますが
Fernandes フェルナンデス FRB-55 エレキベース -b419-
クリア塗装もありとても弾きやすい一本です。
ibanez アイバニーズ BTB 4弦 スルーネック

日本製　エピフォンジャパン　エリート　60S EB-3 ギブソンヘッド

ダンカン　優美音響　ベース
ボディ：アルダー
Edwards PlatinE-AMAZE-5-190 to ya様専用
ネック：メイプル
スクワイヤー　ジャズベース
指板：メイプル
YAMAHAヤマハ エレキベース MB-ⅢR MOTION BASS ブラック
フロントピックアップ：Seymour Duncan
【5541】 送料込み ARIA Diamond Highflyer BASS
リアピックアップ：Seymour Duncan
四弦様専用　ベース
コントロール：(1)フロントVol/(2)リアVol/(3)マスターVol、PULL状態でマスタートーン
Fender 76年 Precision Bass　プレベ　ビンテージ

EDWARDS L'Arc~en~Ciel tetsuya エレキベース
自作ステッカーによるレプリカ使用ですがとても再現度は高いと思います。
Grass roots by ESP◆G-T-80BD Tetsuyaモデル
中古品とご理解のうえご検討よろしくお願い致します。

【ARIA SWB】アップライトベース

商品の情報

ブランドバッカス
商品の状態目立った傷や汚れなし

Fender Japan Precision Bass【値引き】

URIEL UJB-200 CE NS

プレシジョンベースタイプ　美品です。

Aria Mosrite/Hi-Flyer Bass 1968 Vintage
Bacchus BJB-98を改造したJRO-01 初号機風レプリカです。ネックもレリック加工されており味が出ていますがクリア塗装もありとても弾きやすい一本です。ボディ：アルダーネック：メイプル指板：メイプルフロントピックアップ：Seymour Duncan リアピックアップ：Seymour Duncan コントロール：(1)フロントVol/(2)リアVol/(3)マスターVol、PULL状態でマスタートーン自作ステッカーによるレプリカ使用ですがとても再現度は高いと思います。中古品とご理解のうえご検討よろしくお願い致します。

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ブランドバッカス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【期間限定お試し価格】 JIRO GLAY 初号機風　レプリカ BJB-98 Bacchus ベース ベース

51分钟前

【期間限定お試し価格】 JIRO GLAY 初号機風　レプリカ BJB-98 Bacchus ベース ベース

¥111,111 ¥51,111

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