【期間限定お試し価格】 JIRO GLAY 初号機風　レプリカ BJB-98 Bacchus ベース ベース

Bacchus BJB-98を改造したJRO-01 初号機風レプリカです。
【4938】 Legend by Aria Pro II JAZZ BASS
ネックもレリック加工されており味が出ていますが
Fernandes フェルナンデス FRB-55 エレキベース -b419-
クリア塗装もありとても弾きやすい一本です。
ibanez アイバニーズ BTB 4弦 スルーネック
日本製 エピフォンジャパン エリート 60S EB-3 ギブソンヘッド
ダンカン 優美音響 ベース
ボディ：アルダー
Edwards PlatinE-AMAZE-5-190 to ya様専用
ネック：メイプル
スクワイヤー ジャズベース
指板：メイプル
YAMAHAヤマハ エレキベース MB-ⅢR MOTION BASS ブラック
フロントピックアップ：Seymour Duncan
【5541】 送料込み ARIA Diamond Highflyer BASS
リアピックアップ：Seymour Duncan
四弦様専用 ベース
コントロール：(1)フロントVol/(2)リアVol/(3)マスターVol、PULL状態でマスタートーン
Fender 76年 Precision Bass プレベ ビンテージ
EDWARDS L'Arc~en~Ciel tetsuya エレキベース
自作ステッカーによるレプリカ使用ですがとても再現度は高いと思います。
Grass roots by ESP◆G-T-80BD Tetsuyaモデル
中古品とご理解のうえご検討よろしくお願い致します。
【ARIA SWB】アップライトベース
Fender Japan Precision Bass【値引き】
URIEL UJB-200 CE NS
プレシジョンベースタイプ 美品です。
Aria Mosrite/Hi-Flyer Bass 1968 Vintage
Bacchus BJB-98を改造したJRO-01 初号機風レプリカです。ネックもレリック加工されており味が出ていますがクリア塗装もありとても弾きやすい一本です。ボディ：アルダーネック：メイプル指板：メイプルフロントピックアップ：Seymour Duncan リアピックアップ：Seymour Duncan コントロール：(1)フロントVol/(2)リアVol/(3)マスターVol、PULL状態でマスタートーン自作ステッカーによるレプリカ使用ですがとても再現度は高いと思います。中古品とご理解のうえご検討よろしくお願い致します。