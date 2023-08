【期間限定お試し価格】 JIRO GLAY 初号機風　レプリカ BJB-98 Bacchus ベース ベース

Bacchus BJB-98を改造したJRO-01 初号機風レプリカです。

ネックもレリック加工されており味が出ていますが

クリア塗装もありとても弾きやすい一本です。

ボディ:アルダー

ネック:メイプル

指板:メイプル

フロントピックアップ:Seymour Duncan

リアピックアップ:Seymour Duncan

コントロール:(1)フロントVol/(2)リアVol/(3)マスターVol、PULL状態でマスタートーン

自作ステッカーによるレプリカ使用ですがとても再現度は高いと思います。

中古品とご理解のうえご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド バッカス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

