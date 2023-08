【SEAL限定商品】 【全巻セット】ルパン三世 second tv. DVD全26巻/まとめ売り アニメ

ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。ルパン三世 LUPIN THE THIRD second tv. DVD全26巻セット山田康雄(ルパン三世)、小林清志(次元大介)、増山江威子(峰不二子)、井上真樹夫(石川五ェ門)、納谷悟朗(銭形警部) ◉第145話【死の翼アルバトロス】第25巻収録!※宮崎駿が(照樹務名義で)演出。◉第155話【さらば愛しきルパンよ】第26巻収録!PART2の最終話こちらも演出は宮崎駿(照樹務名義)★レンタル専用中古DVDです。★ジャケの一部にレンタル管理シールの添付あります。★ディスクに視聴には問題ない程度のスリキズあります。★ ディスクとジャケのみ発送です。(※DVDケースは付きません)ディスクは不織布に収納して発送します。※新品ケース(色 : ブラック)をご希望の場合、1枚@50円で承ります。ご購入前にお申し付けください。❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️レンタルDVDについて…倍速での再生確認済みです。ディスクキズの程度により、研磨処理をおこなっております。再生機器等、プレイヤーの相性によって映像の多少の乱れや不具合がおこる場合があります。あくまでもレンタル落ち中古品ですので、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。全く再生できない場合は、交換もしくは返金対応をさせて頂きますので、評価前にご連絡ください。❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️バラ売り不可です。無言、即購入大歓迎です!何かご不明点がありましたら、コメントよろしくお願いいたします。#山田康雄 #小林清志 #大和屋竺 #DVD #アニメ#ルパン3世 #モンキーパンチ

