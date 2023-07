LIVINGTONE リヴィントーン

少しゆとりのあるフレアシルエット。

クロップド丈です。

ハイウエストのデザインやセンタープレスのおかげですっきり見えます!

サイズ【38】

お色【ブラック】

サイズ(素人採寸)

ウエスト 約67cm

股上 約35.5cm

股下 約61cm

裾周り 約27.5cm

もも周り 約62cm

ヒップ 約104cm

カラー···ブラック

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

