有名なブランド SONY HT-Z9F ②ウーファー　コメント必須 スピーカー

こちらはSONY HT-Z9Fです。

サウンドバー買い替えのため出品しました。

サウンドバー・ウーファーのセット販売ですが、発送サイズの都合で別々の商品として販売いたします。

そのため、ご購入前にコメントにてご連絡いただきますようお願いいたします。

①サウンドバー、②ウーファーそれぞれ24499円の合計48898円での販売となります。

コメントいただき次第価格変更しますので、よろしくお願いいたします。

AVラック一体型: AVラック非一体

Auro 3D: No Auro 3D

BLUETOOTH対応有

DLNA対応有

DOLBY ATMOS有

DTS Virtual:X: No DTS Virtual:X

DTS:X有

DTS種類: DTS−HDマスターオーディオ

GLOBAL CATE SPEAKER: LOUD SPEAKERS

HDMI端子数(新): 3

SOUND PROJ/BAR: SOUNDBAR+SUBWOOFER

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

アンプ有

インターネットラジオ有

サウンドバー・ベースタイプ: サウンドバータイプ

ドルビー/SRS バーチャルサラウンド: メーカーオリジナル

ドルビーデジタル種類: ドルビーTrueHD

ホームシアター対応有

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

