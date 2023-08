BTS テヒョン スローガン マスターグッズ

※スローガンご購入希望の方はページ①にコメントをお願い致します。

※ご質問がある場合はページ②にコメントお願い致します。

スローガン多数出品致します。

#maru_スローガンまとめ

こちらのタグもご確認お願い致します。

48個スローガンございますので6つの出品ページに分けて画像記載してます。

まとめ売り限定ですのでご購入は2個〜お願い致します。

バラ売りは致しません。

5個以上ご購入いただきましたら、先着順でおまけにVのスローガン1枚お付け致します。

おまけのスローガンは7個限定で画像に無いスローガンでございます。

5個以上ご購入いただき、おまけのスローガンが終了した場合は色んなマスターさんのグッズ(BTSメンバーランダム)で付けさせていただきます。

おまけのスローガン、グッズはお選びいただけませんのでご了承ください。

1〜4個ご購入の場合はおまけ無しです。

ご希望のスローガンをお選びいただきましたら、まとめ売りページ①の方にご希望スローガンの番号をコメントに記載お願い致します。

先着順で先にコメントいただきました方優先です。

必ずコメント前にコメント欄もご確認ください。

売り切れたスローガンは随時❌を画像に付けて更新します。

コメントいただきましたら専用ページ作成致します。

大きめサイズ、反射、オーロラ、ラメなどのスローガンもございます。

画像に記載しています番号の色が違うのは値段によって変えております。

・緑は1300円

・ピンクは1700円

・青は2000円

合計金額はそのまま足した金額でございます。

全て開封していますが未使用でございます。

暗所にて保管していました。

海外から発送、海外製品ですのでスローガンと特典とジッパーバッグに初期汚れ、初期傷がある物もございます。

ジッパーバッグにスローガンの色移りの汚れが付いている物もございます。

ジッパーバッグに色移りしてますがスローガンには問題ございません。

ジッパーバッグ不要でしたらこちらでOPP袋を代わりに使用致しますのでご購入希望コメントと一緒にお知らせください。

海外製品、素人保管ですのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。

即購入×

値下げ×

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

