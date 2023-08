ご覧いただきありがとうございます ^_^

Hysteric Glamour / ヒステリック グラマースクラッチ 【レア/名作】❗️ウミヘビヴィンテージデニムスカートです。

こちらのNewデザインはリニューアル再販されています。

初期物❗️かっこいいです ^_−☆

■ 正規販売店舗 PARCO

■ 未使用品(試着のみ)

※ 出品前にホームクリーニング済

■ サイズ S (24㌅〜25㌅相当)

平置き採寸

ウエスト 約 37.5㎝

着丈 約 52.0㎝

裾幅 約 45.0㎝

スリット 約 10.0㎝

※ 素人採寸の為、若干の誤差はご了承ください。

■ 素材

表地 綿 100%

別部 綿 100%

パッチ 牛革

■ 日本製

■ コンディション 着用品ではないので、色落ち等の

ダメージ、ループの切等のダメージもなく綺麗です (^-^)v

✔️クリーニングをした為か?元々だったか?

パッチ画像(5)等 その為未使用に近いで出品してます。 ご確認ください。

ジャストサイズがなかった為、腰履きならいいか❗️

と2サイズ上を購入、やはり大きいと感じ履かずに

コレクションと保管してました。

このレベルでの出会いはなかなかないかと思います。

カッコよく着こなして頂ける方 是非 ^_−☆

カラー···ブルー

柄・デザイン···その他

シルエット···台形

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 未使用に近い

