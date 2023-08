カラー···ブラック

ステューシー x ナイキ ウォッシュ パンツ "ブラック" の商品となります。

新品未使用品です。

サイズ、XLです。

カラー、ブラックとなります。

スニーカーズにて、購入致しました。

(収納袋について、袋表面に購入当初からシワがありました。念の為、本品取り出し確認しましたが、ダメージはありませんでした。

不明な点あれば、コメント願います。)

ご検討お願い致します。

タバコ吸いません。

ペット飼育しておりません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

