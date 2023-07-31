最安値で unused アンユーズド シルクスラックスパンツ スラックス

アンユーズドのスラックスパンツです。
総柄 ストレート XS プレイド needles ニードルズ 6
シルクとレーヨン素材でできたパンツで柔らかな質感がすごくいいです。ビンテージのパンツのようなとろみのある生地感で着心地も抜群です。
Needles Piping Cowboy Pant ニードルズ パイピング
繊細な生地なので起毛感、後ろウエスト付近に毛玉感あります。
KP213 ストレート M パピヨン パープル 総柄 papillon 5
定価40000円くらいでした。
MARNI 22SS ウールトロピカルテーパードパンツ
URBAN RESEARCH 別注 GRAMICCI ストレッチタックパンツ
サイズ3
定価12万位 ボッテガヴェネタ ウールジャージ素材スラックス調パンツ 新品
ウエスト39
Fendi Zucca pants ズッカ柄 パンツ
股上34
MARNI 2015aw ビックスラックス
股下68
N.HOOLYWOOD エヌハリウッド ワイドテーパードパンツ イージーパンツ
もも34
80年代 初期 クリームソーダ プリント柄パンツ かすり柄
裾20
【新品】S.ESSENTIALS
はっ水
メンズ ストレッチパンツ
acne studious スラックス Ryder l wo wh
yoke
namacheko borujerd trouser ナマチェコ パンツ
sunsea
美品 メゾンスペシャル マルチファブリックスタプレフレアパンツ ブルー
unused
【美品】BROOKS BROTHERS タータンチェックパンツ w32
マルジェラ
30s 40s ユーロ ヴィンテージ 針刺し シンチバック チェック柄 パンツ
AURALEE
2点 新品 PT01 春夏 スラックス ウルトラライト ジェントルマンフィット
オーラリー
Wtaps シアサッカー ストライプパンツ
ベトモン
Graphpaper グラフペーパー Marzotto Cook Pants
サリバン
【未使用】GTA (ジーティアー)ウールパンツ 44 春夏用
ナンバーナイン
SUNSEA SNM4 TEKETEKE PANTS サイズ3 サンシー
ラッドミュージシャン
Sefr MIKE SUIT TROUSER
ダブレット
juvejuve様専用PT torino 2本セットピーティートリノ コットン
ソウシオオツキ
SUNSEA 21ss SNM-BLUE w/耳 STRAIGHT PANTS
バレンシアガ
完全新品未使用 ビームス別注 ベルナール・ザンス ツィードパンツ
コムデギャルソン
一点限り 黒タグGIORGIO ARMANI ウール ×シルクパンツ正規品
ヨウジヤマモト
22ss MARKAWARE/ヘンプ細布 フラットフロントイージーパンツ
グラフペーパー
vintage tigrebrocante 総柄パンツ used タゴサクパンツ
コモリcomoli
激レア！コモリ アンブロ スウェットパンツ トラックパンツ サイズM
シオタciota
KP343 ストレート S グリーン ブルー ステュディオス 別注
kolor
希少 ジャンポールゴルチエオム 90s ストライプ スラックス ボトムス 黒
ニードルスneedles
Damage Slacks color:BK リメイク パンツ ダメージ
daiwa pier39
美品 08 SIRCUS パンツ タグ付き
エンダースキーマ
zero様専用
美品‼︎【UNITED ARROWS】linen slacks pants
giab'sARCHIVIOジャブスマサッチョ永久クリース・オレンジクリーム48
カラー···ブラック
34 アットラスト ウールトラウザー Atlast&co ブッチャープロダクツ
素材···シルク
70's デッドストック リーバイス 646 スタプレ フレア W31L33
柄・デザイン···無地
JILSANDER スラックスパンツ
パンツ丈···フルレングス
【美品】インコテックス 秋冬 格子織りツープリーツスラックス incotex
シルエット···ストレート
soumo for graphpaper big tuck ビッグタック
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アンユーズド
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
コムデギャルソンオムプリュス 18AW 寅壱パンツ
Wool gabardine pants
アンユーズドのスラックスパンツです。シルクとレーヨン素材でできたパンツで柔らかな質感がすごくいいです。ビンテージのパンツのようなとろみのある生地感で着心地も抜群です。繊細な生地なので起毛感、後ろウエスト付近に毛玉感あります。定価40000円くらいでした。サイズ3ウエスト39股上34股下68もも34裾20yokesunsea unusedマルジェラAURALEEオーラリー ベトモンサリバンナンバーナインラッドミュージシャンダブレットソウシオオツキバレンシアガコムデギャルソンヨウジヤマモトグラフペーパーコモリcomoliシオタciotakolorニードルスneedlesdaiwa pier39エンダースキーマカラー···ブラック素材···シルク柄・デザイン···無地パンツ丈···フルレングスシルエット···ストレート
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アンユーズド
|商品の状態
|やや傷や汚れあり