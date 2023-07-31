最安値で unused アンユーズド シルクスラックスパンツ スラックス

アンユーズドのスラックスパンツです。

総柄 ストレート XS プレイド needles ニードルズ 6

シルクとレーヨン素材でできたパンツで柔らかな質感がすごくいいです。ビンテージのパンツのようなとろみのある生地感で着心地も抜群です。

Needles Piping Cowboy Pant ニードルズ パイピング

繊細な生地なので起毛感、後ろウエスト付近に毛玉感あります。

KP213 ストレート M パピヨン パープル 総柄 papillon 5

定価40000円くらいでした。

MARNI 22SS ウールトロピカルテーパードパンツ



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サイズ3

定価12万位 ボッテガヴェネタ ウールジャージ素材スラックス調パンツ 新品

ウエスト39

Fendi Zucca pants ズッカ柄 パンツ

股上34

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股下68

N.HOOLYWOOD エヌハリウッド ワイドテーパードパンツ イージーパンツ

もも34

80年代 初期 クリームソーダ プリント柄パンツ かすり柄

裾20

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giab'sARCHIVIOジャブスマサッチョ永久クリース・オレンジクリーム48

カラー···ブラック

34 アットラスト ウールトラウザー Atlast&co ブッチャープロダクツ

素材···シルク

70's デッドストック リーバイス 646 スタプレ フレア W31L33

柄・デザイン···無地

JILSANDER スラックスパンツ

パンツ丈···フルレングス

【美品】インコテックス 秋冬 格子織りツープリーツスラックス incotex

シルエット···ストレート

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 やや傷や汚れあり

アンユーズドのスラックスパンツです。シルクとレーヨン素材でできたパンツで柔らかな質感がすごくいいです。ビンテージのパンツのようなとろみのある生地感で着心地も抜群です。繊細な生地なので起毛感、後ろウエスト付近に毛玉感あります。定価40000円くらいでした。サイズ3ウエスト39股上34股下68もも34裾20yokesunsea unusedマルジェラAURALEEオーラリー ベトモンサリバンナンバーナインラッドミュージシャンダブレットソウシオオツキバレンシアガコムデギャルソンヨウジヤマモトグラフペーパーコモリcomoliシオタciotakolorニードルスneedlesdaiwa pier39エンダースキーマカラー···ブラック素材···シルク柄・デザイン···無地パンツ丈···フルレングスシルエット···ストレート

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 やや傷や汚れあり

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