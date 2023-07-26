独創的 ミッソーニ ブルゾン

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ユニセックス

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袖丈 60

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着丈 60

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミッソーニ 商品の状態 新品、未使用

一年前に購入したのですが、着る機会がないので出品させていただきます。ユニセックス肩幅 51身幅 50袖丈 60着丈 60

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミッソーニ 商品の状態 新品、未使用

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