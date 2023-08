2022 Spring&Summer Collection

ワイドギャザー ワンピース

サイズ:38

カラー: ホワイト

素材:コットン

定価:35200円

ギャザーがたっぷりとあり、

とても存在感のあるロングワンピースです。

着ていると褒められました。

少し張り感のあるコットンですので、発送時たたみジワが入りますことご了承いただける方

☆出品に際してクリーニングに出しています

カバーはかけたまま写真追加しました。

※あくまで中古品である事ご理解いただける方

中古のお品になりますので美品ではあると思いますが、自宅保管をご理解いただきますよう。

細かな事を気にされる方や完璧なお品をお求めの方はお控えください。

☆即購入可能です

どうぞよろしくお願いいたします。

*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・*

☆2022 Spring & Summer Collection サマーシーズンを盛り上げるたっぷりのギャザー使いが魅力の大人のワンピース◇Point◇たっぷりの身幅に贅沢にギャザーを取ることによりカジュアルながら優雅さもある、まさに大人のためのワンピース。鮮やかなロイヤルブルー、さわやかなピュアホワイト、シックなブラックのカラー展開も魅力です。歩くたびにふんわりと余韻の残る女性らしくサマーシーズンを盛り上げてくれる一品です。◇Fabric◇洗いざらしのようなナチュラルな表情のタイプライター生地を使用。さらに製品洗いを施すことにより風合い良く、こなれた雰囲気をプラスしました。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カレンソロジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022 Spring&Summer Collectionカレンソロジーワイドギャザー ワンピースサイズ:38カラー: ホワイト素材:コットン定価:35200円ギャザーがたっぷりとあり、とても存在感のあるロングワンピースです。着ていると褒められました。少し張り感のあるコットンですので、発送時たたみジワが入りますことご了承いただける方☆出品に際してクリーニングに出していますカバーはかけたまま写真追加しました。※あくまで中古品である事ご理解いただける方中古のお品になりますので美品ではあると思いますが、自宅保管をご理解いただきますよう。細かな事を気にされる方や完璧なお品をお求めの方はお控えください。☆即購入可能ですどうぞよろしくお願いいたします。*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・*☆2022 Spring & Summer Collection サマーシーズンを盛り上げるたっぷりのギャザー使いが魅力の大人のワンピース◇Point◇たっぷりの身幅に贅沢にギャザーを取ることによりカジュアルながら優雅さもある、まさに大人のためのワンピース。鮮やかなロイヤルブルー、さわやかなピュアホワイト、シックなブラックのカラー展開も魅力です。歩くたびにふんわりと余韻の残る女性らしくサマーシーズンを盛り上げてくれる一品です。◇Fabric◇洗いざらしのようなナチュラルな表情のタイプライター生地を使用。さらに製品洗いを施すことにより風合い良く、こなれた雰囲気をプラスしました。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋

