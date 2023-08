▼ 商品内容

・タトラス ダウンジャケット/2/ネイビー/MTA16A4381

▼ 状態、説明

・目立つ傷、汚れは無くまだまだご使用可能です(^^♪

※used品・素人検品の為見落としがある場合もございます。その点御了承頂ける方のみ検討お願い致します。

▼ 実寸サイズ(cm/約

・肩幅:42

・身幅:49

・袖丈:62

・着丈:65

▼ 配送方法

・発送は洋服の場合コンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定です。また、家電に関しては段ボールにて梱包配送を行います。

▼ 購入店舗

・大手ハイブランドリユース企業・古物市場

▼ 管理番号

・T9790

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

