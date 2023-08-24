【数々のアワードを受賞】 ブルーレイレコーダー TOSHIBA DBR-Z420 動作確認済 1TB 東芝 ブルーレイレコーダー

TOSHIBA REGZ東芝 REGZA DBR-Z420 動作確認済みです
SHARP AQUOS BD-NS510 ブルーレイレコーダー
DX BROADTEC DXR160V 新品未開封
HDMI端子からの映像
TOSHIBA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 東芝 1TB 動作確認済
・音声出力
ソニー BD/DVDレコーダー 3TB 3チューナー BDZ-ZT3500
・地デジ/BS/CS受信
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー 2TB BD-NT2200
・地デジ放送をHDDに録画、再生、初期化 市販のDVD、BDの再生
SHARP ブルーレイディスクレコーダー 2B-C05DW1 BLACK
・HDDに録画した番組をBD-REへダビング
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-W1100
・ダビングしたBD-REの再生、初期化
ソニーべ−タマックスhiーfi video SLーHf77 型です
・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング
フナイ ブルーレイレコーダー FBR-SW530 500GB 2チューナー
・ダビングしたDVD-RWの再生、初期化
FUNAIフナイ ブルーレイディスクレコーダー FBR-HW1000
SONY BDZ-ZW550 動作品 マルチリモコン付き
付属品は
I-O DATA テレビチューナー HVTR-BCTX3
BCASカード
SONY BDZ-ZW2700 ブルーレイ ソニー 2TB 2020年製
東芝シンプルリモコン（基本的な操作は可能です）
パナソニック 500GB ブルーレイレコーダー DMR-BRT250-K
HDMIケーブル
すぐに視聴可能♪ 東芝 ブルーレイレコーダー REGZA DBR-E1007
W録 ブルーレイ・レコーダー 東芝 DBR-Z110 動作良品 ③
出品中の一覧は↓から確認できます！
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-EW510
#ララ_レトロ
中古美品☆SONY BDレコーダー BDZ-ZW1500
[中古] SONY BDZ-ZW550 ブルーレイレコーダー
#東芝
500GB 3チューナー ブルーレイレコーダーDMR-BRT530／パナソニック
#TOSHIBA
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W580 2番組録画
【あぐり様専用】東芝レグザ DBR-W1010
東芝 DBR-M190 REGZA 最大８チャンネル同時録画タイムシフトマシン
TOSHIBA REGZ東芝 REGZA DBR-Z420 動作確認済みですHDMI端子からの映像・音声出力・地デジ/BS/CS受信・地デジ放送をHDDに録画、再生、初期化 市販のDVD、BDの再生・HDDに録画した番組をBD-REへダビング・ダビングしたBD-REの再生、初期化・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング・ダビングしたDVD-RWの再生、初期化付属品はBCASカード東芝シンプルリモコン（基本的な操作は可能です）HDMIケーブル出品中の一覧は↓から確認できます！#ララ_レトロ#東芝#TOSHIBA