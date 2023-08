Dr.Dre The Chronic 2005 vintage ドクタードレ

ドクター・ドレ ヴィンテージ Tシャツ

2005 THE CHRONIC VINTAGE TEE

サイズ XL

着丈80

身幅61

素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。

世界的なプロデューサー

の名盤アルバム

ほとんど市場には出回らないと思います。

夏場は価格が高騰しますのでこの機会にご検討下さい。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

