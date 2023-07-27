人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ amiparis アミパリス　ニット　タートルネック ニット/セーター

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偽物がよく出回ってますが、こちらは阪急メンズ館で購入したものなので国内正規品でございます。最後の写真をご覧にいただければわかると思います。もし偽物でしたら返品していただいて構いません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AMI DE COEUR メリノウールフェルトファンネルネック セーター【Ami Paris / ami alexandre mattiussi / アミパリス / アミ・アレクサンドル・マテュッシ】の定番アイテム、AMI de Coeurの2022-23秋冬モデルのオフホワイトsize Mサイズ定価：57200円現在の国内定価: 64900円・男女兼用・オーバーサイズフィット・天竺編み・ファンネルネック・レッドのAmi de Coeur インターシャ・RWS認証1度のみ着用した美品です。偽物がよく出回ってますが、こちらは阪急メンズ館で購入したものなので国内正規品でございます。最後の写真をご覧にいただければわかると思います。もし偽物でしたら返品していただいて構いません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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