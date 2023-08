色 ブラック

表記 Mサイズ

・着丈 約67cm

・身幅 約55cm

・肩幅 約48cm

・袖丈 約62cm

ポリエステル100%

※首元の紐無し

着用5回程度

ホームクリーニング済み

袖、肩に毛玉が見られます

その他全体的に毛玉多少あります

古着になりますのでご理解の上、ご購入下さい

圧縮しての発送となります

ご了承下さい

PLAY COMME des GARCONS

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プレイコムデギャルソン 商品の状態 傷や汚れあり

