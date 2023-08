【美品】ONKYO ネットワークCDレシーバー シルバー CR-N765 S 完全整備済品 動作良好 17年製

☆美品。全体的にダメージも少なく、ご満足いただける綺麗な状態です。

☆すぐご配送致します。

☆すぐにお使いいただけます(取扱説明書/純正リモコン)付き。

☆美品を手に入れたい方向けの商品です。

【国内正規品】

【動作確認済み】

【商品内容】

本体/純正リモコン/AM,FMアンテナ/説明書(コピー)

【商品の状態】

17年製。

中古品としては目立つ傷無く全体的に綺麗な満足いただける状態です。

気持ちよくお使いいただける為にできる範囲で

75%以上の濃度のアルコールにて丁寧にクリーニングした綺麗な商品をお届けいたします。

【梱包方法】

商品は1つ1つの商品をプチプチ梱包後緩衝材を巻いて丁寧に梱包し、

専用箱にてお送りさせていただきますので安心してご購入ください。

※当店では商品の抜き取り、すり替え防止のため納品前の商品画像及び、シリアルナンバー等を撮影しています。

SN:3898JJ2773021496 D

◆ご注文確認後、迅速に発送させていただきます。

商品の情報 ブランド オンキヨー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

