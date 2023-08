#モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m

#モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m※当方は【フリマアプリにのみ出品】しています。ネット上の詐欺通販サイトに無断転載されていても買わないで下さい。■ブランド:UNDERCOVER アンダーカバー■性別:メンズ ※ユニセックスでもOK■季節:98年SSの商品■サイズ:L 脇下身幅:49.5cm 肩幅:42.5cm 後身着丈:100.5cm 袖丈:65cm※身体に自然に沿うようなシルエットです※179㎝/65kgの私にジャストのサイズ感■カラー:ブラック 無地※左袖に同色のロゴがデザインされてます■状態:かなり状態は良いですが、20年以上前の商品ですので、保管に伴う経年変化があるため【やや傷汚れあり】※ファスナーなど金属の変色※内ポケット内の白い組成タグの黄変■素材:ナイロン55% 綿45%※適度な肉感とハリがあるので、インナーを工夫すれば真冬でも活躍してくれます!■付属:特に無しコムデギャルソン、サカイ、メゾンマルジェラ、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、ファセッタズム、カラー、トーガ、ジャンポールゴルチエなどのブランドが好きな方にもお勧めです。お買い得価格にて出品しておりますのでこの機会にぜひご検討ください。【注意事項】カメラ解像度、モニターにより現物との差がある場合もございますので、ご了承下さい。【お値下げ交渉について】常識的な金額をご提示頂ければ、喜んで検討いたします。★喫煙者&ペットおりません!モトどん ラグジュアリーブランド ラグスト ラグジュアリーストリート モードブランド パンクロック

