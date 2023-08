当店だけの限定モデル NIKE Air Jordan 1 Retro High OG ナイキ スニーカー

【商品名】NIKE Air Jordan 1 Retro High OG

"Black and Smoke Grey"

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG

"ブラック アンド スモークグレー"

【購入先】韓国NIKE STORE

【サイズ】26.5㎝

外箱の角にキズや凹みがございます。

ご了承ください。

スニーカー自体にはキズ等の問題ございません。

よろしくお願いします。

メインカラー···グレー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

【商品名】NIKE Air Jordan 1 Retro High OG "Black and Smoke Grey"ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "ブラック アンド スモークグレー"【購入先】韓国NIKE STORE【サイズ】26.5㎝ 外箱の角にキズや凹みがございます。ご了承ください。スニーカー自体にはキズ等の問題ございません。よろしくお願いします。メインカラー···グレー人気モデル···NIKE エアジョーダン1

