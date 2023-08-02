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最終値下げ ツダジグ 8本セット ルアー用品

商品の説明

ツダジグ
ONEBAITS、ビッグベイト、ジャイアントベイト、琵琶湖
バスター165g×3
zm50様専用　メガバス　メガドッグX FA キンシャチ　金鯱
バスターX190g×3
DRTタイニークラッシュLOセット ロングリップ&Vテール
バスター200g×1
レア★美品★Heddon Crab Spook ヘドン クラブスプーク
ボンバー300g×1
DRT クラッシュ9 マジックトラウト　新品未使用

HEDDON LUNY FROG　美品
※セット販売です。バラ売りは致しません。
バグリー　バルサB４
※値下げ、送料負担は致しません。
新品未使用！　タイニークラッシュ　AGスメルト

【説明欄必読】　2個セット　渥美拓馬　YouTuber　VRITRA　ヴリトラ
その他の質問等ありましたらお気軽にコメントください。

未使用多数あり　バスルアー　ワームセット　メガバス　ティムコ他

商品の情報

商品の状態新品、未使用
ツダジグバスター165g×3バスターX190g×3バスター200g×1ボンバー300g×1※セット販売です。バラ売りは致しません。※値下げ、送料負担は致しません。その他の質問等ありましたらお気軽にコメントください。

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商品の状態新品、未使用

最終値下げ ツダジグ 8本セット ルアー用品

8分钟前

最終値下げ ツダジグ 8本セット ルアー用品

¥40,000 ¥22,000

(税込) 送料込み
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