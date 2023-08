BRUNELLO CUCINELLI ブルネロクチネリ

---商品説明---

透け感のあるシャツジャケットです。

カーディガン、羽織としても活用していただけます。

【SIZE】...40

肩幅/39.5cm 身幅48cm 袖丈/51cm 着丈/58.5cm

※平置き実寸

※素人寸法ですので多少の誤差がある場合もございます。予めご了承下さい。

【カラー】

ブラウン

【素材】

コットン100%

【コンディション】

目立ったダメージ、汚れ等なく良好です。

※状態は商品説明、画像等で出来る限りご案内致しますが、不明点等は予めご質問下さい。

※細かく検品しておりますが細かい織傷や小さい糸飛び、僅かな薄汚れ等は見逃している場合がございます。

※あくまで個人的な主観になりますので予めご了承ください。

---注意事項---

■中古品にご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。

■小さく畳んでの発送となりますのでシワなどは予めご了承ください。

■発送は入金確認から1~2日での発送になります。

■不明点などございましたらお気軽にご質問下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

