ノースフェイス レディース ダウンジャケット

新品、未使用品

サイズが合わず未使用のまま出品致します。

◆サイズ表記

90(M)

身長:160~170cm

※商品に記載されている表記です。

※写真はサンプル画像の場合がございます。

※色や形、細部のディテール、加工、皮革製品など到着した商品と多少異なる場合がございます。

※映り込んでいるサイズ表記が正しくない場合がございます。正しいサイズ表記は当項目に記載の通りです。

※商品やブランドにより、「サイズ表記」に対して「実寸」が異なる場合がございます。必ず「実寸」をご確認いただいた上でのご入札をお願いいたします。

着丈62.5cm 脇下身幅53cm 肩幅44cm 袖丈59.5cm

・全て平台に平置きし、外寸を測定しております。

・人の手で1点1点計測しております。商品によっては1~2cmの誤差が発生してしまう場合がございます。測定したサイズとお求めになる商品サイズを照らし合わせてお客様がご希望するものをご検討ください。

◆カラー

YEW:イエロー×ブラック系

◆素材

表地1:ナイロン100%

表地2:アクリル45% 毛44% ポリエステル9% ポリウレタン2%

裏地1:ナイロン100%

裏地2:ポリエステル84% ポリウレタン16%

切替:ポリエステル100%

ファー:アクリル92% ポリエステル8%

充填物1:グースダウン80% グースフェザー20%

充填物2:ポリエステル100%

◆コンディション

新品・未使用品

※保管時に付いたと思われる多少のたたみシワがございます。

予めご了承下さい。

◆付属品

ブランド下げ札あり

THE NORTH FACEのジャケットです。

保温性の高さと素材の良さで高い評価を得ている「McMURDO SERIES」のマクマードジャケット。

プレミアムグースダウンを贅沢に使用することで、軽量性と保温性に優れた仕上がりに。

防水×撥水×高透湿に優れたHYVENT機能を搭載した拘りの逸品です。

◆ 参考定価 39000円

カラー···イエロー

着丈···ミドル

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し可)

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

