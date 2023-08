19awのもので、大切に履いていた為、かなり美品だと思います。

【美品】INCOTEX 1NT035 5006Tトロピカルウール チャコール

最初の一年間だけ頻度高く履いていたのですが、それ以降は履く機会が無かったので出品致しました。

2019-20FW アンダーカバー スラックス

宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイリク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

