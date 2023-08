ご覧頂きありがとうございます♪

【商品説明】

ブランド:DUVETICA デュベティカ

サイズ: 38(Mサイズ)

平置き

着丈: 54cm

肩幅: 34cm

胸囲: 38cm

カラー:ブラック

汚れ擦れ、解れ羽根抜け等確認できず、非常に綺麗な状態です。

状態詳細:細かい状態は、お写真ご参考下さいませ。

<全体>

【ランク欄】

5

☆ランク表示の見方☆

【N】新品

【S】新古・未使用品

【6】数回使用程度の超美品

【5】若干の使用感はあるが良好の美品

【4】一般的な使用感のあるお品

【3】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【2】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【1】ジャンク品

真贋鑑定済みの業者オークションにて購入しており正規品となっておりますので、安心してご購入ください。

※圧縮発送させていただきます。

#DUVETICA

#デュベティカ

143

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デュベティカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

