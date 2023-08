こちらは、最終価格となりました❗️

レオナールの大変素敵なシルクコートです。

GALLARDA GALANTE ミックスツィードノーカラーコート F

シルク100%

着用1回

色彩の美しさ、鮮やかさは、抜群です(*^o^*)

シルクの艶やかさ

とてもテンションの上がる一着です\(//∇//)\

デラックスクリーニング(¥2000)済み

サイズ9号

着丈→約81㎝

肩幅→約41

身幅→約49

袖丈→約57

#レオナールパリ

#レオナールスポーツ

#レオナールコート

#レオナールトップス

#シルクコート

#花柄コート

#高級コート

#中綿コート

#レオナール ダウンコート

☆コメント中でも、先に購入ボタンを押された方を優先させて頂きます。

☆経年自宅保管中ですので、神経質な方はお控え下さい。

【レオナール】素敵❗️❗️シルク100%中綿コート



#マダムブランド

#ミセスブランド

#高級ブランド

#百貨店ブランド

センソユニコ、トクコ、ラピーヌ、レリアン、ピサーノ、ミッソーニ、ピノーレ、ベルバラード、ユキコハナイ、ユキトリイ、コシノヒロコ、ジバンシィ、エポカ、スーパービューティー、ランバン、オースチンリード、ルネ、リツコシラハマ、アルマーニ、エトロ、バーバリー、自由区、マックスマーラ、ミッソーニ、リリアンビューティ、マダムジョコンダ、ミゼール、ハナエモリ、ベルサフィーナ、ニッコール、ワールド等のお好きな方にもいかがでしょうか?

☆ご不明点があればコメント宜しくお願致します

(*´꒳`*)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

