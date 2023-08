【送料無料/新品】 :CASE 新品未使用 DRIVE PANTS SLIM スラックス

:CASE ケース の代表的アイテム"ドライブ"シリーズのスリムパンツです。

購入後、自宅試着のみのタグ付きの未使用品です。

【デザイン】

・新たに作られたスリムテーパードパンツ

・ウエストはイージー仕様

・ベルトループ付き

【機能性】

・様々な動きに対応できる抜群の伸縮性

・高度な耐水圧と透湿性を持つスリーレイヤー素材"GRQD"

・撥水性、防風性により様々な気候に対応

・手でシワを伸ばせるため、シワを気にせず小さくまとめて持ち運び可能

・家庭での洗濯が可能

【シルエット】

・細すぎない、スッキリとしたテーパードシルエット

カラー ブラック

ナイロン100%

サイズ S

ウエスト 80-94cm

股上 23.5cm

股下 77.5cm

わたり幅 34.5cm

裾幅 16.5cm

オンラインサイトより

:CASE ケース の代表的アイテム"ドライブ"シリーズのスリムパンツです。購入後、自宅試着のみのタグ付きの未使用品です。【デザイン】・新たに作られたスリムテーパードパンツ・ウエストはイージー仕様・ベルトループ付き【機能性】・様々な動きに対応できる抜群の伸縮性・高度な耐水圧と透湿性を持つスリーレイヤー素材"GRQD"・撥水性、防風性により様々な気候に対応・手でシワを伸ばせるため、シワを気にせず小さくまとめて持ち運び可能・家庭での洗濯が可能【シルエット】・細すぎない、スッキリとしたテーパードシルエットカラー ブラックナイロン100%サイズ Sウエスト 80-94cm股上 23.5cm股下 77.5cmわたり幅 34.5cm裾幅 16.5cmオンラインサイトよりネペンテスサウス2ウエスト8ニードルス needlesエンジニアードガーメンツ Engineered Garmentsキャプテンサンシャイン Kaptain Sunshineコモリ comoliポーター クラシック Porter ClassicAURALEE オーラリーインバーティアSTUDIO NICHOLSON スタジオニコルソンteatora テアトラHYKE ハイクAcne Studious アクネALLEGE アレッジbukht ブフトcrepuscule クレプスキュールGraphpaper グラフペーパーHender SchemeエンダースキーマkolorカラーmarkawareマーカウェアHEUGN ユーゲンscyeサイSTILL BY HANDスティルバイハンドSUNSEAサンシーthe sakakiサカキUNIVERSAL PRODUCTS ユニバーサルプロダクツUNUSED アンユーズドURU ウルYAECA ヤエカbshop

