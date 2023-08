Celineのポップアップ限定のゴシックロゴTシャツになります。

店頭ネット即完売の品でしたのでレアだと思います。

店頭購入後、室内試着のみなので新品同様です。

品番 2X37A671Q

カラー ホワイト

サイズ M

肩幅約50.5cm

身幅約59cm

着丈約64cm

素人採寸になります。

付属品 購入時タグ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

Celineのポップアップ限定のゴシックロゴTシャツになります。店頭ネット即完売の品でしたのでレアだと思います。店頭購入後、室内試着のみなので新品同様です。品番 2X37A671Qカラー ホワイトサイズ M肩幅約50.5cm 身幅約59cm 着丈約64cm素人採寸になります。付属品 購入時タグカラー···ホワイト袖丈···半袖

