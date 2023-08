90年代Rage Against the Machineビンテージオリジナルtシャツです。

サイズ… XL着丈74cm身幅61cm

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

写真の通りダメージあります。

人気のデザインでビックサイズです。

お探しの方は是非!!

その他にもレア物tシャツ多数出品しております。

ザック・デ・ラ・ロッチャZack de la Rocha

エルネスト・ゲバラErnesto Guevara

チェ・ゲバラChe Guevara

マルコス副司令官Subcomandante Insurgente Marcos

エミリアーノ・サパタEmiliano Zapata

サパティスタ民族解放軍Ejército Zapatista de Liberación Nacional、EZLN

ブラックパンサー党Black Panther Party, BPP

ムミア・アブ=ジャマールMumia Abu-Jamal

Incubus インキュバス

モトリー・クルー (Motley Crue)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

