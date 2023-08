最終値下げ PLAIN PEOPLE　プレインピープル　ワンピース　ネイビー ロングワンピース

PLAIN PEOPLE 日本製

プレインピープル

<UNITED ARROWS>C Vネック シャツワンピース



半袖ワンピース ネイビー

サイズ 3

ほとんど着ておりません。

当方での採寸ですが、

着丈約106 身幅約63

左右ポケットあり。

ややコクーン。

喫煙者あり。

空気清浄機、柔軟剤使用。

畳んで発送いたします。

細かい方、判断の厳しい方は

お控えください。

ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もこざいます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プレインピープル 商品の状態 未使用に近い

