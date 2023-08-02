最終値下げ PLAIN PEOPLE　プレインピープル　ワンピース　ネイビー ロングワンピース

PLAIN PEOPLE 日本製
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プレインピープル
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着丈約106 身幅約63
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畳んで発送いたします。
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ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もこざいます。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|プレインピープル
|商品の状態
|未使用に近い
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PLAIN PEOPLE 日本製プレインピープル 半袖ワンピース ネイビーサイズ 3ほとんど着ておりません。当方での採寸ですが、着丈約106 身幅約63左右ポケットあり。ややコクーン。喫煙者あり。空気清浄機、柔軟剤使用。畳んで発送いたします。細かい方、判断の厳しい方はお控えください。ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もこざいます。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|プレインピープル
|商品の状態
|未使用に近い