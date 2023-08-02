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最終値下げ PLAIN PEOPLE　プレインピープル　ワンピース　ネイビー ロングワンピース

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PLAIN PEOPLE　　　　　日本製
新品タグ付き+ 最高級ライン オレンジタグ ミッソーニ ワンピース 波模様
プレインピープル　
＜UNITED ARROWS＞C Vネック シャツワンピース

新品　大きいサイズ　untitled デニ　ロングワンピース　サイズ44 23区
半袖ワンピース　ネイビー
エミリアウィズ ワンピース 花柄 ロングワンピース マーメイド 美品

HOLIDAY RAMIE PUFF DRESS ラミーパフドレス ブラック
サイズ　3
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ほとんど着ておりません。
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セブンテンテンバイミホカワヒト／ドットニットドレス（S）
当方での採寸ですが、
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レッセパッセ♥マリンストライプ柄ワンピース
着丈約106　　身幅約63
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alice+olivia アリスアンドオリビア 花柄 刺繍 ワンピース
左右ポケットあり。
【新品】カノン白衿ワンピース(Sサイズ)
ややコクーン。
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新品　ルクールブラン　IPEKER フラワープリントワンピース　ブルー

【FUMIE=TANAKA / THE DALLAS】stripes dress
喫煙者あり。
CLANE クラネ　ワンピース　セット
空気清浄機、柔軟剤使用。
アリスアンドザパイレーツ マリアシフォン ワンピース

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畳んで発送いたします。
meltthelady open corset long dress

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細かい方、判断の厳しい方は
Her lip to / Pleated Chiffon Long Skirt
お控えください。
ATON⭐︎半袖Tシャツワンピース⭐︎新品タグ付き

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HANAE MORI ノースリーブワンピース 38

イッセイミヤケ プリーツプリーズ　黒
ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もこざいます。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドプレインピープル
商品の状態未使用に近い

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（UNA VALERIE / ウナヴァレリェ）マーメイドオフショルロングドレス
PLAIN PEOPLE　　　　　日本製プレインピープル　半袖ワンピース　ネイビーサイズ　3ほとんど着ておりません。当方での採寸ですが、着丈約106　　身幅約63左右ポケットあり。ややコクーン。喫煙者あり。空気清浄機、柔軟剤使用。畳んで発送いたします。細かい方、判断の厳しい方はお控えください。ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もこざいます。

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商品のサイズL
ブランドプレインピープル
商品の状態未使用に近い

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2分钟前

最終値下げ PLAIN PEOPLE　プレインピープル　ワンピース　ネイビー ロングワンピース

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ご注意ください 美品◎ PLAIN PEOPLE プレインピープル ワンピース

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ロングフレアワンピース】｜PLAIN PEOPLE(プレインピープル) 公式

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