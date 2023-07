『2年保証』 MAXIDENT 店舗特典 トレカ Target【フィリックス】④ K-POP/アジア

MAXIDENT 店舗特典 トレカ Target【フィリックス】④

〈商品内容〉

・アメリカ店舗

・特典トレカ:Felix 1枚

・アルバム内に入っていたためトレカ跡あり

・硬質ケース+防水梱包

・匿名配送にて発送

即購入◎

値下げ対応✕

まとめ買い対応可能

中古品となりますので、ご理解のいただける方のご購入をよろしくお願いします。

初期傷(スレ等)がある場合がございます。ご了承ください。

#straykids #ストレイキッズ #スキズ

当方出品一覧における〔stray kids〕関連出品

#nk25_skz

MAXIDENT POB TARGET US Photocard Felix

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

