商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 やや傷や汚れあり

15-20年前のワイズフォーメン(Y’s for men)の切り替え付きシャツです。袖と襟に鮮やかな赤色の切り替えが付いています。クリーニング済みですが左袖に小さくサビのような汚れ、右袖に購入時からの汚れ?があります。ご承知おきください。また、製品性質なのか、襟の後ろは少しピンク色に滲んでいる個所がございます。●サイズ:タグ表記 4サイズはLL相当ですが相当大きいです。着丈85.5cm,身幅68cm,袖丈65.5cm●素材:綿100%●状態:2,3回着用しましたがほぼ新品です。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。他にもヨウジヤマモト、ワイズフォーメンの品物あります。

