マリメッコ キオスキ

★新品★イルビゾンテ 限定 ワニーコレクション 牛革レザー ショルダーバッグ 黒

ルクア大阪限定 ショルダーバッグ

ディオール オールレザー サコッシュ ショルダーバッグ ロゴプレート



COACH ショルダーバッグ 2way ハンドバッグ

新品未使用 タグ付き

エルメス シルキーシティ PMサイズ 美品



ヴィヴィアンウエストウッド BELLEハートショルダーバッグ

購入したものの

クリスチャンルブタン 2way キピポーチ

使用機会がなかったため出品します。

新品CELINE セリーヌ ショルダーバッグ



新品未使用 COACH クリオ 2WAY ショルダー ハンドバッグ レッド ロゴ

大阪のルクア限定で販売されていたものです。

OLD GUCCI PVC シェリーライン ショルダーバッグ

内側には大きめのポケットが1つあります。

✨希少✨ グッチ OLD GUCCI PLUS ショルダーバッグ ポーチ レザー



GUCCI グッチ ソーホー ロゴ レザー チェーンバッグ ショルダーバッグ

発送の際は軽く折り畳みます。

Antonello ( アントネッロ ) バック



【極美品 タグ付き】アートダイレクト 本革 タヌキファー ショルダーバッグ

目立った傷みや汚れはありませんが

希少 Ferragamo フェラガモ ヴァラ 2way ショルダーバッグ

素人保管にご理解の上、ご購入ください。

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

マリメッコ キオスキルクア大阪限定 ショルダーバッグ新品未使用 タグ付き購入したものの使用機会がなかったため出品します。大阪のルクア限定で販売されていたものです。内側には大きめのポケットが1つあります。発送の際は軽く折り畳みます。目立った傷みや汚れはありませんが素人保管にご理解の上、ご購入ください。

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

ヌメ革ショルダーバッグ張玉文様専用ページCHANEL シャネル ショルダーバッグMIUMIU マテラッセ【値下げ】マイケルコース ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAYバッグ美品 オウレンティ ボディバッグ ブラック⭐️美品⭐️FURLA フルラ トートバッグ ショルダーバッグ2way ブラック